Lima: Nadezhda Vidovsky podría ser extraditada a Bélgica por presunta trata de personas y proxenetismo

La exbailarina y figura mediática Nadezhda Vidovsky vuelve al centro de la polémica. La mañana del martes fue detenida en Jesús María, en Lima, tras una orden internacional emitida por la justicia de Bélgica, país que solicita su extradición por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y amenazas.

La detención de la exintegrante de “Las Hechiceras” se produjo en el marco de un trabajo coordinado con Interpol, mientras las autoridades belgas avanzan en un proceso que podría definir su futuro judicial en las próximas horas.

Según se informó, Vidovsky es señalada como presunta integrante de una organización criminal transnacional vinculada al reclutamiento de mujeres para ser trasladadas a Bélgica. Sin embargo, su abogado, Julio Gago, aseguró que la modelo niega todas las acusaciones y sostiene que sería víctima de una denuncia falsa impulsada por un tercero con quien mantendría un conflicto económico.

“Ella me dice que es inocente de todos los cargos”, declaró el letrado, quien además precisó que en Perú no existe una investigación abierta en su contra.

No es la primera vez que el nombre de Nadezhda Vidovsky aparece ligado a hechos policiales. En el pasado fue vinculada mediáticamente a personajes del entorno criminal y estuvo presente en episodios que marcaron la crónica roja nacional. Además, en 2025 perdió un inmueble valorizado en más de 250 mil dólares en un proceso relacionado con presunto desbalance patrimonial.

Ahora, un juez peruano deberá determinar si afrontará el proceso de extradición en libertad o desde prisión.

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