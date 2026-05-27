Caso Nadeska Widausky: víctimas de trata de personas habrían sido captadas en Tarapoto

Se conoció más detalles del caso vinculado a trata de personas que ponen en el ojo de la tormenta a Nadeska Widausky. Víctor Rolando Morales, jefe de la División de Inteligencia, reveló que las autoridades de Bélgica llevarían investigando a la bailarina desde el 2025 y que en enero de este año solicitaron a nuestro país todo su historial policial.

Además señaló que, según el intercambio de información entre ambos países, las víctimas de este caso habrían sido captadas en Tarapoto, en la región San Martín.

La situación legal de la también influencer se definirá este 27 de mayo en la audiencia de prisión preventiva con fines de extradición que se llevará a cabo a las 11 de la mañana.

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