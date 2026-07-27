¡Lima, una ciudad llena de barreras para las personas con discapacidad visual!

Lo que para muchos es un recorrido cotidiano, para María Fernanda, una joven de 23 años con discapacidad visual, se convierte todos los días en una verdadera carrera de obstáculos. Desde Comas hasta Villa El Salvador, el camino hacia su trabajo está lleno de dificultades que ponen en riesgo su seguridad.

Durante un reportaje de Arriba Mi Gente, las cámaras acompañaron a María Fernanda en parte de su trayecto y evidenciaron cómo sombrillas, portones abiertos, vehículos mal estacionados, bloques de madera y comercio ambulatorio invaden las veredas, obligándola a detenerse constantemente o buscar rutas alternativas para continuar.

En apenas una cuadra, el recorrido tomó cerca de diez minutos debido a los múltiples obstáculos. Incluso, en varios momentos fue necesaria la ayuda del equipo del programa para evitar accidentes y permitirle continuar su camino.

El reportaje expone una realidad que enfrentan diariamente muchas personas con discapacidad: la falta de accesibilidad y el poco respeto por los espacios públicos. Una problemática que, según se muestra, no solo refleja desorden en las calles, sino también la indiferencia de quienes obstaculizan el libre tránsito.

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