María Constanza Traverso denuncia extrañas huellas en su vivienda tras recuperar la propiedad

María Constanza Traverso regresó a su vivienda en La Molina tras recuperar la propiedad y se encontró con un escenario que la dejó profundamente preocupada. En varias paredes y puertas aparecieron huellas de manos pintadas de rojo y líneas negras que, según afirmó, nunca habían estado allí.

Durante Arriba Mi Gente, la reconocida médium Soralla de los Ángeles analizó las imágenes y sostuvo que las marcas podrían corresponder a un supuesto ritual esotérico. Según explicó, las huellas de niños y los símbolos tendrían un significado relacionado con una “consagración” o “bloqueo” de la vivienda, interpretación basada en su experiencia en este tipo de casos.

La propia María Constanza Traverso aseguró que mantiene su fe en Dios, aunque reconoció que el hallazgo incrementó su preocupación tras los difíciles episodios familiares que ha enfrentado.

Además de las pinturas, también se reportó la presencia de excremento en algunos ambientes de la vivienda, un hecho que aumentó el desconcierto alrededor del caso. Mientras continúan las distintas interpretaciones sobre el origen y significado de estas marcas, María Constanza Traverso busca recuperar la tranquilidad y cerrar un capítulo marcado por conflictos que dejaron profundas huellas en su vida.

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