¡Más de 19 horas al aire: así fue la cobertura electoral de Latina!

La cobertura electoral de Latina no solo se vivió frente a las cámaras. Detrás de cada enlace en vivo, despacho informativo y actualización de resultados, hubo un amplio equipo humano trabajando desde las primeras horas del día para llevar a los peruanos toda la información de la jornada.

La cuenta regresiva comenzó mucho antes de salir al aire. Productores, conductores, reporteros, camarógrafos y personal técnico ultimaron detalles para una transmisión especial que se venía preparando desde semanas atrás con reuniones, coordinaciones y ensayos previos.

Mientras los conductores afinaban los últimos aspectos de la cobertura, los equipos periodísticos ya se encontraban desplegados en distintos puntos de Lima y del país. Algunos reporteros iniciaron su jornada desde las cuatro de la mañana para estar listos antes de la apertura de las mesas de votación.

Cada transmisión en vivo requirió una compleja logística. Cámaras, micrófonos, sistemas de iluminación, mochilas de transmisión y personal técnico hicieron posible que la información llegara en tiempo real a los hogares peruanos durante toda la jornada electoral.

Las calles también dejaron anécdotas que fueron recogidas por los equipos de Latina Noticias y Arriba Mi Gente, que se sumaron a esta cobertura especial acompañando a los ciudadanos durante una fecha clave para el país.

El trabajo no se limitó a la televisión. El equipo digital mantuvo una cobertura permanente a través de redes sociales y plataformas digitales, coordinando contenidos propios y complementando el trabajo realizado en pantalla para ofrecer información actualizada durante todo el día.

En total fueron 19 horas de transmisión ininterrumpida, con decenas de equipos desplegados y cientos de profesionales trabajando delante y detrás de cámaras. Un esfuerzo conjunto que permitió acompañar a millones de peruanos durante una de las jornadas más importantes para la democracia del país.