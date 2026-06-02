Mocupe: Leydi Dávila, madre de dos niños, es detenida por presunta extorsión y pueblo exige su libertad

Lo que debía ser una mañana tranquila en Mocupe terminó en un operativo policial que hoy tiene indignada a toda una comunidad. Leydi Dávila Mechato, madre soltera de dos menores y trabajadora agrícola, fue detenida tras ser acusada de integrar una presunta red criminal vinculada al cobro de extorsiones.

Según la investigación, una billetera digital a nombre de Leydi habría recibido depósitos relacionados con amenazas a transportistas presuntamente ligadas a la banda criminal de “Loco Aroni”. Sin embargo, su familia asegura que la mujer jamás estuvo involucrada y que todo sería consecuencia de haber perdido su celular hace más de un año sin denunciarlo.

“Su único error fue perder el teléfono y no bloquear la línea”, señalaron sus familiares, quienes explicaron que delincuentes habrían usado sus datos para crear una billetera digital y recibir transferencias ilícitas.

Leydi , quien reside en Mocupe, a unos 40 minutos de Chiclayo, y trabaja cosechando stevia en una agroexportadora, ya había acudido anteriormente a declarar cuando fue citada por las autoridades. Pese a ello, permanece detenida mientras continúan las investigaciones.

La situación ha provocado marchas y plantones en el distrito. Vecinos, amigos y familiares salieron a las calles para exigir justicia y pedir su liberación, convencidos de que se trata de una trabajadora inocente.

Mientras tanto, sus hijos de 11 y 8 años permanecen al cuidado de familiares, esperando el regreso de su madre. El caso ha encendido las alarmas sobre el riesgo de perder un celular y cómo terceros podrían usar información personal para cometer delitos.

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