¡Naldy Saldaña se pronuncia tras su reunión con Óscar Custodio en la Fiscalía!

Cabizbaja y visiblemente cansada de toda esta situación, Naldy Saldaña acudió a su citación frente a Óscar Custodio, su exjefe y dueño de La Bella Luz, para escuchar los audios de aquella reunión en la que le contó el terrible episodio que vivió con César Sánchez Chavesta, exdirector de la orquesta.

En medio de este proceso, la cantante señaló que la denuncia se está viendo empañada por la noticia de la infidelidad con José Burga, algo que según manifiesta, podría desviar la atención del verdadero problema de fondo.

Tras salir de la Fiscalía, Naldy no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores y pidió encarecidamente que no se desvirtúe el tema principal.

Además, señaló que se siente tranquila porque ya mostró todas las evidencias que avalan su denuncia, y que su único deseo ahora es poder seguir con su vida con tranquilidad, pero antes, dejando en claro que se haga justicia.

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