Reserva Nacional Tambopata recupera el 90% de las áreas afectadas por minería ilegal

Se recuperó el 90% de las 1041 hectáreas afectadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata, uno de los espacios con mayor biodiversidad del país. En las zonas intervenidas ya no se registra extracción ilegal de oro ni presencia de dragas, balsas tracas o campamentos vinculados con esta actividad, según las autoridades.

En las acciones participaron miembros de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y representantes del Ejecutivo. La intervención busca recuperar y proteger las áreas afectadas dentro de esta reserva natural.

El Ministerio del Ambiente confirmó, además, que ya se trabaja en la restauración de 300 hectáreas degradadas por la actividad minera. Estas labores forman parte de las acciones posteriores a la recuperación de los espacios impactados.

VIGILANCIA Y MONITOREO

El Sernanp mantiene nueve puestos de vigilancia y control en la Reserva Nacional Tambopata. De ese total, cuatro están ubicados en zonas que fueron impactadas por la minería ilegal, mientras que la institución también cuenta con una base temporal.

En conversación con Latina Noticias, el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, indicó que este logro se debe a un cambio de estrategia frente a la problemática en Tambopata. “Lo que ha hecho el gobierno es ocupar el territorio. Antes las intervenciones se daban y salíamos, hoy nos estamos quedando en las bases ser Sernanp como la base temporal de Fátima que es del Ejército”, indicó.

Las labores de vigilancia se complementan con el uso de drones e imágenes satelitales, herramientas empleadas para detectar y monitorear actividades ilícitas dentro del área protegida. Este sistema permite realizar seguimiento a las zonas afectadas y a los cambios registrados en el territorio.

Como parte de estas acciones, especialistas de la NASA trabajan en el Perú para generar información que permita identificar y monitorear la deforestación y los cambios que vienen ocurriendo en los bosques amazónicos.

La recuperación de las áreas afectadas se desarrolla mientras continúan las acciones de vigilancia y restauración en la Reserva Nacional Tambopata. Según la información proporcionada, el trabajo conjunto de las instituciones involucradas comprende tanto el control de las actividades ilegales como el seguimiento de las zonas degradadas.

La etapa de reestructuración dentro del Ministerio del Ambiente son vistas por Nieto como una oportunidad de mirar las lecciones aprendidas y así concretar cambios en el Sernanp. Se buscará mejorar la ejecución de medidas y la modernización a través de la tecnología.

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