“¡No va a ser la última vez que me vean competir!”: Suheyn Cipriani regresó al Perú tras brillar en Miss Grand All-Stars

Suheyn Cipriani regresó al Perú luego de su destacada participación en el Miss Grand International All-Stars, certamen realizado en Tailandia donde logró ubicarse entre las diez mejores candidatas del concurso. A su llegada, fue recibida por un grupo de seguidores que no dudaron en demostrarle todo su cariño y admiración.

Entre pancartas, flores, regalos y cánticos, los fanáticos celebraron el desempeño de la modelo peruana, quien aseguró sentirse emocionada por el respaldo que recibió durante toda la competencia. “Vine más feliz que nunca. Ya quería llegar y sentir el cariño de todos acá”, expresó Suheyn al reencontrarse con sus seguidores en el aeropuerto.

Aunque no logró quedarse con la corona, la exreina de belleza aseguró que se lleva una experiencia invaluable y el cariño del público. “No lo veo como una derrota, siempre lo veo como un aprendizaje”, comentó al recordar su paso por el certamen internacional.

La modelo también habló sobre el incidente que protagonizó durante la final, cuando un imprevisto en plena pasarela llamó la atención de los seguidores del concurso. “Fue algo fortuito, son cosas que pasan y que no se pueden controlar”, señaló.

Además, Suheyn reveló que viajó con cerca de 40 looks para afrontar todas las actividades del concurso, aunque confesó que incluso esa cantidad terminó siendo insuficiente y tuvo que recurrir a diseñadores tailandeses para completar algunas presentaciones.

Finalmente, la peruana dejó abierta la posibilidad de volver a competir en certámenes de belleza. “Los reinados son mi pasión y de hecho no va a ser la última vez que me vean competir”, afirmó, ilusionando a todos sus seguidores con un posible regreso a las pasarelas internacionales.

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