Paramonga: capturan a Cristian Alexander Vega Urrutia junto a adolescente de 14 años que llevaba 2 semanas desaparecida

Tras 12 días de intensa búsqueda, Clardymar, adolescente de 14 años, fue encontrada en Paramonga donde permanecía junto a Cristian Alexander Vega Urrutia, un hombre de 33 años.

La madre relató que la denuncia fue presentada desde el primer día de la desaparición y que, gracias a información obtenida por redes sociales y ciudadanos, logró seguir el rastro de su hija hasta Barranca y finalmente Paramonga, donde la Policía intervino y capturó al sujeto.

Según contó, la menor fue hallada viviendo en una carpa y, tras regresar a casa, mantiene una actitud distante y rechaza acercarse a ella. La mujer sostiene que su hija habría sido víctima de una fuerte manipulación psicológica durante los días que permaneció desaparecida.

Además, explicó que ambos se conocieron en un instituto donde la adolescente estudiaba panadería y el hombre mecánica de motos. Aunque la menor habría señalado que la relación fue consentida, la madre recordó que, por tratarse de una adolescente de 14 años, el caso debe investigarse conforme a la legislación vigente.

Finalmente, hizo un llamado para que se brinde atención psicológica tanto a su hija como a ella y pidió revisar las normas de protección para menores de edad. Asimismo, exhortó a los padres de familia a mantenerse atentos al entorno y las relaciones que sus hijos establecen, tanto en espacios educativos como en redes sociales.

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