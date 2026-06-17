¡Presuntos casos de violencia, negligencia y extorsión ponen en debate la seguridad de los escolares!

Ir al colegio debería significar aprender, hacer amigos y construir sueños. Sin embargo, una serie de casos registrados en los últimos días ha puesto en cuestión una de las principales preocupaciones de cualquier familia: la seguridad de los niños y adolescentes dentro de los espacios educativos.

Una escolar denunció haber sido agredida por un agente policial dentro de su propio colegio. Según su testimonio, el efectivo intentó quitarle el celular y, tras negarse a entregarlo, la habría sujetado con fuerza y ejercido violencia física contra ella. El caso viene siendo investigado por las autoridades correspondientes.

En otro hecho que conmocionó a la opinión pública, una familia recibió la peor noticia imaginable. Un niño de apenas un año perdió la vida mientras permanecía en una guardería. Sus padres cuestionan la atención que recibió el menor y exigen respuestas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La preocupación también llegó hasta Pisco, donde la difusión de imágenes que mostrarían a una directora maltratando a un estudiante con autismo provocó indignación. La madre del menor denunció públicamente lo ocurrido y pidió que se determinen responsabilidades para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Por otro lado, alumnos tuvieron que dejar temporalmente las clases presenciales para continuar su educación de manera virtual debido a amenazas de extorsión dirigidas contra su institución educativa. Padres de familia expresaron su preocupación tanto por la seguridad de los estudiantes como por las dificultades que implica el aprendizaje remoto.

Aunque se trata de casos distintos y con circunstancias particulares, todos tienen un punto en común: han reabierto el debate sobre las condiciones de protección que reciben los menores en los espacios donde pasan gran parte de su día.

Mientras las investigaciones continúan, padres de familia y ciudadanos coinciden en una preocupación compartida: que los centros educativos sigan siendo espacios seguros, donde los estudiantes puedan aprender y crecer sin miedo.

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