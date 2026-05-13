San Juan de Lurigancho: dos mujeres intentan secuestrar a niño de 10 años

Momentos de terror vivió un niño de 10 años en San Juan de Lurigancho luego de que dos mujeres intentaran llevárselo cuando regresaba de comprar su lonchera cerca de su vivienda.

Según contó la abuela del menor, el pequeño fue interceptado por una de las sospechosas, quien intentó arrastrarlo hacia una moto donde la esperaba su presunta cómplice. El niño reaccionó rápidamente, se aferró a una reja y comenzó a gritar desesperadamente.

“Mi nieto me llamó llorando y me dijo: ‘Mamita, me han querido secuestrar’”, relató la familiar. Fueron los vecinos quienes salieron de sus casas al escuchar los gritos y lograron rescatar al menor antes de que fuera subido al vehículo.

Las mujeres fueron retenidas por los residentes y posteriormente intervenidas por la Policía. Fueron identificadas como Lisette Alejandra Sojo Arévalo, de 23 años, y Linda Liz Margarita Abad, de 35.

Tras difundirse el caso, otras madres llegaron a la comisaría asegurando que las detenidas también habrían intentado acercarse a más niños en diferentes zonas. Incluso, familiares denunciaron que algunos efectivos policiales habrían agredido a quienes reclamaban justicia.

El menor permanece afectado emocionalmente tras lo ocurrido y no ha podido dormir con normalidad. La familia pidió a las autoridades investigar a fondo el caso y evitar que las sospechosas sean liberadas.

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