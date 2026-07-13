Santa Anita: buscan a Clardimar, menor de 14 años, tras revelarse una presunta relación con adulto

La búsqueda de Clardimar, una adolescente de 14 años, mantiene en alerta a su familia en Santa Anita. La menor salió de su vivienda el pasado 7 de julio con dirección al colegio, pero nunca regresó.

Ante la falta de noticias, su madre inició una búsqueda por cuenta propia y denunció la desaparición ante la Policía. Durante las investigaciones, descubrió que su hija mantenía redes sociales que desconocía y encontró conversaciones que evidenciarían una relación con Christian Alexander Vega Urrutia, un hombre de 33 años a quien la menor conoció en un centro de estudios.

Además de los chats, la familia halló cartas escritas por la adolescente y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad donde ambos aparecen juntos e incluso caminando de la mano. Para la madre, estas evidencias convierten al hombre en el principal sospechoso de la desaparición.

El señalado negó tener relación con el caso y aseguró, mediante mensajes de WhatsApp, que no sabe dónde se encuentra la menor. También afirmó que Clardimar le habría contado que sufría problemas familiares y anunció que acudiría a la comisaría, aunque, según la familia, hasta el momento no lo ha hecho. La madre también cuestionó la demora en las diligencias policiales y aseguró que fue ella quien reunió gran parte de las pruebas entregadas a las autoridades.

La familia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita ubicar a Clardimar y pidió que, si alguien conoce su paradero, se comunique de inmediato con la Policía o con sus familiares.

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