Sonia Parreño pide la tenencia exclusiva de su hija tras 13 años de abandono de su padre, Eduardo Moya

Hace 13 años, Sonia Parreño vio cómo su vida cambió por completo cuando Eduardo Moya, padre de sus dos hijos, decidió abandonar el hogar para iniciar una nueva relación con quien era su mejor amiga. Desde entonces, asegura que crió sola a sus hijos y que él desapareció por completo de sus vidas.

Con el paso de los años, Sonia interpuso una demanda por alimentos y logró que un juez ordenara una pensión para su hija menor. Sin embargo, afirma que el principal problema continúa siendo la dependencia legal de un padre que nunca estuvo presente.

Actualmente, la adolescente necesita autorizaciones para realizar trámites, acceder a tratamientos médicos y obtener documentos, permisos que solo pueden gestionarse con la firma de ambos padres. Según Sonia, esta situación retrasa decisiones importantes y genera constantes conflictos.

El hijo mayor también cuestionó la ausencia de su padre y recordó que nunca volvió a mantener una relación cercana con ellos tras abandonar el hogar.

Consultado por el programa, Eduardo Moya, quien reside en Estados Unidos, rechazó participar en el informe. No obstante, señaló que la relación con sus hijos se deterioró por una presunta manipulación de Sonia y aseguró que nunca ha condicionado la entrega de autorizaciones.

Mientras tanto, Sonia continúa solicitando que las autoridades le otorguen la tenencia exclusiva de su hija menor para poder tomar decisiones sin depender de un padre al que considera ausente desde hace más de una década.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.