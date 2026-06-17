¡Vecinos de Manchay exigen justicia por la muerte de un adolescente de 17 años en una comisaría!

La indignación se apoderó de las calles de Manchay. Familiares, amigos y vecinos llegaron hasta la comisaría del distrito para exigir justicia por la muerte de un adolescente de 17 años que había permanecido detenido por más de 24 horas.

Entre gritos y acusaciones contra los presuntos responsables, los manifestantes expresaron su rechazo ante lo ocurrido. Según denunciaron los familiares, el menor habría permanecido retenido junto a adultos pese a ser menor de edad.

La situación generó aún más conmoción cuando se informó que el cuerpo del adolescente presentaría signos de agresión. Tras el sepelio del joven, decenas de personas se trasladaron hasta la comisaría para continuar con la protesta.

La tensión aumentó cuando un grupo de madres encaró a los efectivos policiales para exigir explicaciones. Los reclamos se centraron en las condiciones en las que permaneció detenido el adolescente y en los procedimientos que se habrían seguido durante su permanencia en la comisaría.

Para los vecinos, este caso ha golpeado profundamente a toda la comunidad. Consideran que se trata de un hecho que no puede quedar impune y demandan que las autoridades determinen responsabilidades lo antes posible.

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