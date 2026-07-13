Violencia escolar en aumento: ¿qué está pasando con los estudiantes? Especialistas advierten una preocupante tendencia

La violencia entre escolares vuelve a encender las alarmas. En los últimos días, se difundieron impactantes imágenes de peleas protagonizadas por estudiantes dentro y fuera de instituciones educativas de Chincha y San Juan de Miraflores, donde adolescentes se enfrentan a golpes, jalones de cabello e incluso lanzándose piedras.

Uno de los casos ocurrió en el colegio José Pardo Ibarreda, donde dos alumnos se agredieron dentro del plantel mientras otros estudiantes observaban y alentaban la pelea. En otro hecho, alumnas del colegio Andrés Avelino Cáceres fueron grabadas enfrentándose en plena vía pública.

La psicóloga Milagros Montesinos explicó que estos comportamientos responden a diversos factores, como dificultades para controlar la ira, problemas familiares, necesidad de pertenecer a un grupo y la influencia de las redes sociales, donde muchas veces la violencia recibe atención y validación.

La especialista también advirtió que los padres deben prestar atención a señales tempranas, como cambios de conducta, agresividad o conflictos recurrentes, y reforzar el diálogo y la educación emocional desde casa.

Según cifras mencionadas en el informe, en los primeros cinco meses del año se reportaron 930 casos de violencia física y sexual en colegios de Lima Metropolitana, una situación que preocupa a especialistas y autoridades.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que el trabajo conjunto entre familias, colegios y autoridades será fundamental para frenar la violencia y promover espacios seguros para los estudiantes.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.