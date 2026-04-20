Carmen Villalobos se quiebra al dedicar premio a compañeros fallecidos

La actriz colombiana Carmen Villalobos protagonizó un emotivo momento durante los Premios India Catalina, al quebrarse en llanto tras recibir el galardón a Mejor Actriz Protagónica. La artista dedicó su premio a dos integrantes del equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso, quienes fallecieron en un violento incidente ocurrido el último sábado en Bogotá.

La tragedia se registró el 19 de abril en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre atacó con un bisturí a un miembro del equipo sin mediar palabra. El hecho desencadenó una riña que dejó tres personas fallecidas: dos trabajadores de la producción y el propio agresor.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas (45), conductor de un camión de producciones, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18), productor de transporte.

Villalobos conoció la noticia mientras asistía a la gala en Cartagena. Con evidente emoción, expresó: “Tengo el corazón partido… esto es para ustedes, hasta el cielo”, en referencia a sus compañeros fallecidos. Horas después, la actriz utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y solidarizarse con las familias.

Otros actores del elenco, como Carolina Gaitán, Majida Issa, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Luigi Vega, también manifestaron su pesar en redes sociales bajo el mensaje “Silencio en el set”.