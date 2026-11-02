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¡”Fruto Prohibido” llega a Latina!

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¡”Fruto Prohibido” llega a Latina!
mbaldeon@latina.pe
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La ambición, la seducción y la rivalidad serán protagonistas en “Fruto Prohibido”, la nueva telenovela que se estrena HOY, lunes 2 de noviembre, a las 4:00 p. m., por Latina.
La historia comienza cuando Ender, una mujer acostumbrada a los lujos y al poder, decide divorciarse de su esposo, el millonario Halit, sin perder su fortuna. Para conseguirlo, le propone a Yildiz, una joven ambiciosa que sueña con pertenecer a la alta sociedad, seducir a su marido a cambio de una importante recompensa.
Sin embargo, Ender no imagina que su propuesta podría convertirse en su mayor error. Yildiz está dispuesta a cambiar las reglas del juego y conseguir mucho más de lo que le ofrecieron, dando inicio a una rivalidad entre ambas mujeres llena de secretos, estrategias y sorpresas para los televidentes.
¿Quién terminará ganando este juego de ambición? Descúbrelo en el gran estreno de “Fruto Prohibido”, HOY a las 4:00 p. m., por Latina.

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