Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Cienciano, Universitario visita en Trujillo a Atlético Grau, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a FC Cajamarca.

Sábado 31 de octubre

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

Domingo 1 de noviembre

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Chankas

1:15 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Universitario

Lunes 2 de noviembre

11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. Melgar

1:15 p.m. | UTC vs. Deportivo Garcilaso

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Martes 3 de noviembre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Cienciano

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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