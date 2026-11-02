“Yo Soy” anuncia nuevos castings para este jueves 5 y viernes 6 de noviembre

¡Atención, imitadores! Si eres una de las personas que no han podido asistir a los castings, aún tienes una oportunidad. “Yo Soy” anuncia dos nuevas fechas, el 5 y el 6 de noviembre, para recibir a nuevos participantes que sueñan con subir al escenario del programa y demostrar su talento.

El casting se llevará a cabo en la sede de Latina TV ubicada en la Avenida San Felipe 968, Jesús María. Las puertas del canal estarán abiertas desde las 8:00 a.m. para recibir a todos los imitadores. ¡Nos vemos, imitadores!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!