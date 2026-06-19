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¿El verdadero Armando Machuca murió hace años? Peláez lanzó ‘rumor’ que desató el caos en MCDR

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Mgallardo@latina.pe
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El equipo azul y el equipo amarillo protagonizaron una de las dinámicas más divertidas de Me Caigo de Risa durante el juego “Ni sí, ni no”, en el que debían agrandar un rumor sin pronunciar dichas palabras.

Comenzando el juego con un supuesto secreto sobre Armando Machuca. El conductor aseguró que el verdadero Armando Machuca habría fallecido hace años y que quien ocupa su lugar actualmente es un impostor llamado Pedro Gutiérrez.

Lita Pezo intervino diciendo “Armando Machuca, ¡presente!”, mientras que Angie Arizaga aseguró que “Armando Machuca machucado quedó”, inventando que había sido atropellado mientras cruzaba la calle.

Las ocurrencias continuaron con comentarios como “Devuélvenos a Armando Machuca, si puedes” y “Dejaste de ser Machuca para ser Machucado”, mientras el propio comediante intentaba defender su identidad. Sin embargo, ninguno de los participantes pronunció las palabras prohibidas, por lo que la ronda terminó empatada.

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