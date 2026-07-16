¡Manuel Gold sorprendió a Eduardo Romay con una ingeniosa ocurrencia en Me Caigo De Risa!

El Escenario Inclinado volvió a convertirse en el lugar de las ocurrencias más inesperadas de Me Caigo de Risa. En esta ocasión, la historia presentó a Manuel Gold y Eduardo Romay como dos ladrones que intentaban encontrar la forma de escapar a través de un túnel.

Durante la improvisación, ambos personajes probaron distintas herramientas para continuar con su plan, pero ninguna parecía funcionar, por lo que comenzaron a buscar una solución cada vez más creativa.

Fue entonces cuando Eduardo Romay aseguró que su compañero siempre había sido muy inteligente y le sugirió que utilizara la cabeza para resolver el problema. Manuel no dejó pasar la oportunidad y, fiel al humor del programa, llevó la frase al sentido más literal posible, protagonizando una inesperada ocurrencia que desató las risas del elenco y del público.

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