¡Llegaron los refuerzos! Paloma Fiuza y Armando Machuca buscan hacer ganar a sus equipos en MCDR

La diversión continúa en Me Caigo de Risa y esta vez la competencia arrancó con dos nuevos refuerzos. Peláez presentó a los equipos y anunció la llegada de Paloma Fiuza y Armando Machuca, quienes se sumaron a bandos opuestos para intentar llevarse la victoria.

El primero en aparecer fue el equipo azul, integrado por Renzo Schuller, Alicia Mercado, Lita Pezo y la invitada especial Paloma Fiuza, quienes recibieron un fuerte aplauso al ingresar al set. Por su parte, el equipo amarillo quedó conformado por Luciana Arispe, Eduardo Romay, Angie Arizaga y el invitado del día, Armando Machuca.

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