Me Caigo De Risa: ¡Angie Arizaga confundió una jerga y terminó dándole la victoria a Lita Pezo!

Angie Arizaga, Lita Pezo y Korina Rivadeneira participaron en una divertida edición de Pajaritos a volar, donde debían responder rápidamente a distintas situaciones propuestas por José Peláez. Quien se quedaba sin respuesta correcta recibía un peculiar castigo: ser elevada por los aires con un arnés.

Durante una de las rondas, las participantes debían mantener una conversación en una piscina utilizando jergas. Angie arrancó con seguridad y logró superar las primeras intervenciones, mientras sus compañeras intentaban mantenerse en competencia.

Sin embargo, el momento más gracioso llegó cuando mencionó la palabra “pololo” creyendo que se trataba de una jerga válida para el reto. La respuesta provocó las risas inmediatas de todos en el estudio y José Peláez no dejó pasar la oportunidad para señalar el error.

Tras la equivocación, Angie recibió su castigo y terminó suspendida por los aires ante la diversión del público y sus compañeras. Finalmente, Lita Pezo se quedó con la victoria de la dinámica, cerrando un juego lleno de ocurrencias, carcajadas y momentos inesperados.

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