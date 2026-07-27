Parada Militar 2026: conoce los horarios, las vías restringidas y los desvíos por el desfile del 29 de julio

Como parte de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, la Gran Parada Cívico Militar y Policial comenzará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 p. m..

No obstante, las restricciones vehiculares empezarán desde las primeras horas de la mañana para facilitar la instalación del operativo de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones participantes.

¿QUÉ VÍAS ESTARÁN CERRADAS?

El Ministerio de Defensa informó que la avenida Brasil permanecerá cerrada en toda su extensión durante la jornada. La medida también alcanzará diversas calles cercanas en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima.

Asimismo, el tránsito será restringido en las vías ubicadas a unos 100 metros de la avenida Brasil para mantener despejadas las rutas destinadas a emergencias y evacuaciones.

RUTAS ALTERNAS PARA LOS CONDUCTORES

Con el fin de reducir la congestión vehicular, la Policía Nacional recomendó utilizar las siguientes vías:

Avenida Sucre

Avenida Tingo María

Avenida Salaverry

Avenida General Vivanco

Avenida Venezuela

Avenida Arica

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Guzmán Blanco

Avenida Del Ejército

Avenida José Faustino Sánchez Carrión

¿CÓMO SERÁ EL DESARROLLO DE LA PARADA MILITAR?

La ceremonia se abrirá con la presentación de la Gran Banda de Músicos integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Posteriormente desfilarán la escolta y el Estado Mayor Conjunto, seguidos por delegaciones invitadas, veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, así como efectivos de la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

El recorrido también incluirá el paso de unidades hipomóviles y motorizadas, el bloque denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, expresiones culturales y el tradicional sobrevuelo de aeronaves, considerado uno de los momentos más esperados por los asistentes.

ACCESO AL PÚBLICO

El Ministerio de Defensa precisó que las tribunas oficiales estarán habilitadas únicamente para personas que cuenten con invitación.

Sin embargo, la ciudadanía podrá seguir el desfile desde otros sectores de la avenida Brasil donde no existan graderías oficiales, respetando las zonas de seguridad establecidas por las autoridades.

OPERATIVO ESPECIAL POR FIESTAS PATRIAS

Para garantizar el orden durante las actividades por Fiestas Patrias, la Policía Nacional desplegará entre 10,000 y 13,000 efectivos en distintos puntos de Lima Metropolitana.

El operativo también contará con 920 agentes de tránsito, encargados del control vehicular y patrullaje, además de 320 motociclistas que apoyarán la circulación y atenderán cualquier eventualidad.

Las autoridades recomendaron a quienes asistirán al desfile salir con anticipación, utilizar las rutas alternas, evitar ingresar en vehículos particulares a las zonas restringidas y mantener bajo vigilancia permanente a niños y adultos mayores. También recordaron seguir las indicaciones del personal policial para facilitar el desarrollo seguro de la actividad.

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