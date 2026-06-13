Me Caigo De Risa: ¿Así se salva a una princesa? ¡Manuel Gold le tiró agua a Luciana Arispe!

En Me Caigo de Risa durante el juego “El escenario inclinado”, los participantes tuvieron que improvisar una historia dentro de un castillo inclinado. Esta vez, Luciana Arispe interpretó a la Bella Durmiente, mientras Alicia Mercado se convirtió en la malvada Malicia, Manuel Gold dio vida al príncipe Felpudo y Renzo Schuller sorprendió como el hada mayor.

Malicia, su madrastra, le lanzó un hechizo: cada vez que alguien dijera la palabra “bella”, la princesa se dormiría al instante. El problema llegó cuando el inocente príncipe Felpudo, sin saber de la maldición, soltó la palabra prohibida y Luciana Arispe cayó desplomada frente a todos.

Completamente desesperado, El príncipe intentó hacerla reaccionar por lo que decidió buscar agua para lanzársela en la cara.

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