Me Caigo de Risa: ¡Decapitaron al pollo! Rodrigo Sánchez Patiño rompió el pollo en pleno reto
En medio del juego “Pásame el pollo”, donde los ocho participantes debían pasarse un pollo de juguete usando únicamente las rodillas y hacerlo sonar antes de entregarlo, todo cambió cuando llegó el turno de Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño. Mientras todos gritaban “¡Que suene Rodrigo!”, el Renzo intentó pasar el juguete, pero ocurrió lo impensado: ¡el pollo terminó partiéndose en dos!
El momento desató carcajadas inmediatas cuando Renzo Schuller se quedó con la cabeza del pollo, mientras Rodrigo Sánchez Patiño terminó sosteniendo solo el cuerpo, provocando que entre bromas se escuchara un contundente: “¡No duró ni un minuto el pollo!”
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