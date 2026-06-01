Me Caigo de Risa: ¡Eduardo Romay creyó que era “La novia de Chucky” y Renzo Schuller no lo podía creer!

El juego “Teléfono descompuesto” arrancó con Renzo Schuller recibiendo el nombre de una famosa película que debía transmitir mediante mímicas al resto de sus compañeros. Tirarse al piso, hacer movimientos exagerados y actuar sin hablar fueron parte de la dinámica que rápidamente se salió de control.

Conforme avanzaban los turnos, las interpretaciones comenzaron a deformarse cada vez más. Entre movimientos extraños y gestos improvisados, los participantes intentaban entender qué estaba haciendo el compañero anterior mientras las carcajadas no paraban en el set.

El momento más divertido llegó cuando Eduardo Romay, quien era el último de la fila y debía adivinar el título final, respondió muy seguro: “La novia de Chucky”. A lo que Renzo Schuller reaccionó ofendido por la respuesta.

Tras el divertido fail, José Peláez llamó nuevamente a Renzo Schuller para repetir exactamente la misma actuación desde el inicio. Esta vez, luego de observarlo mejor, la mayoría de participantes logró descubrir que la película correcta era nada menos que “Toy Story”.

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