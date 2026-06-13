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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay escuchó TODO su chisme y prefirió hacerse el dormido!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En Me Caigo de Risa el juego “Ni sí, ni no” puso a prueba a la familia disfuncional al tener que pasarse un chisme sin decir las palabras prohibidas mientras le agregaban más detalles para hacerlo cada vez más grande. La víctima del rumor fue nada menos que Eduardo Romay, quien escuchaba todo con una mezcla de preocupación… y resignación.

Peláez lanzó el supuesto secreto: “La grabación acabo tarde ya que Eduardo se quedó dormido en el baño”. A partir de ahí, el chisme se volvió inmenso, Alicia Mercado insinuó que el actor llegaba tarde a grabar por quedarse descansando, mientras Angie Arizaga terminó diciendo entre risas que Eduardo Romay “arruinaba la vida” del equipo y hasta tenía más poder que Peláez.

Mientras el rumor crecía de forma absurda, Eduardo Romay pasó de poner cara de total preocupación a hacerse el dormido, como decía en el chisme. Finalmente, nadie rompió la cadena de “sí” o “no”, por lo que todos terminaron ganando.

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