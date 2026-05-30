Me Caigo de Risa: ¡El elenco llegó a Yo Soy para presentación de su estreno!

El escenario de Yo Soy: Grandes Batallas 2026 recibió al elenco de Me Caigo de Risa, nuestro nuevo programa que llegará sus pantallas este lunes a las 9:00 p. m.

En medio de aplausos, Franco Cabrera presentó a gran parte del elenco conformado por Manuel Gold, Lita Pezo, Korina Rivadeneira, Alicia Mercado, Luciana Arispe, Angie Arizaga, Julio Díaz y Eduardo Romay, además de nuestro querido conductor quien vuelve a las pantallas de Latina, José Peláez.

Durante la presentación, Manuel Gold adelantó parte de lo que se verá en el programa y aseguró que vivirán retos extremos: “Nos cuelgan del aire, nos electrocutan, nos meten la cabeza en el agua, pero todo vale la pena para entretener a las familias peruanas”, comentó entre risas.

Por su parte, Angie Arizaga se mostró emocionada por este nuevo proyecto: “Mi nueva familia, mi nueva casa”, expresó. El elenco invitó al público a no perderse el estreno de Me Caigo de Risa este lunes por Latina.