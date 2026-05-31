¡Raphael se coronó campeón de Yo Soy: Grandes Batallas 2026!
La gran final de Yo Soy: Grandes Batallas 2026 ya tiene campeón. El imitador de Raphael, Josué Rivaldo, se convirtió en el gran ganador de la temporada tras una intensa competencia que reunió a los mejores participantes del programa.
En medio de la emoción y la expectativa, el conductor anunció el esperado resultado: “¡El ganador, el campeón de Yo Soy Grandes Batallas… Raphael!”, desatando la euforia del público presente.
El imitador celebró el triunfo entre abrazos, aplausos y mucha emoción al recibir el trofeo de campeón. Además, se llevó el premio de 20 mil soles, consolidando así una temporada llena de grandes presentaciones y enfrentamientos memorables.
La final cerró con una imagen histórica: Raphael levantando el trofeo de Yo Soy: Grandes Batallas 2026.
