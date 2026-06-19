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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡El personaje era Francisco Pizarro, pero las pistas de Paloma Fiuza confundieron más a Lita Pezo!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Durante el turno del equipo azul en el juego “El Taxi” en Me Caigo de Risa, donde para ganar los equipos debían adivinar la mayor cantidad de personajes en un minuto, el papel de taxista lo tomó Lita Pezo.

En esta oportunidad, Paloma Fiuza encargada de dar pistas sobre Francisco Pizarro. Sin embargo, la integrante parecía no tener muy en claro quién era el personaje y comenzó a improvisar. “Soy histórico y soy de España”, comentó primero. Luego intentó orientar a su compañera diciendo “llevo una barba”, pero al ver que no obtenía respuesta lanzó una pista que desató las carcajadas en el set: “Soy futbolista”. Al notar la confusión, corrigió rápidamente: “Bueno, no soy futbolista, pero es como que un hombre parecido con un futbolista”, refiriendose a Claudio Pizarro.

Pese a todos sus esfuerzos, Lita Pezo no logró descubrir que se trataba de Francisco Pizarro, por lo que el equipo azul no ganó  punto.

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