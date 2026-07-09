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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: “¡Es el señor de limpieza!” Yiddá Eslava negó a Julio Díaz para conquistar a Armando Machuca

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso al equipo amarillo a prueba con el divertido “Escenario Inclinado”, una dinámica en la que los participantes deben improvisar mientras intentan mantener el equilibrio sobre una plataforma totalmente inclinada.

En esta ocasión, Yiddá Eslava interpretó a una estudiante que visitaba una galería de arte junto a su pareja, Julio Díaz, para asistir a la exposición de su profesor, interpretado por Armando Machuca. Todo marchaba con normalidad hasta que el docente decidió poner a prueba a su alumna preguntándole por una de las obras. Yiddá Eslava, con una actitud coqueta y muy segura de sí misma, aseguró que los supuestos puntos azules del cuadro representaban “los centímetros de la altura de Eduardo Romay”, intentando impresionar al profesor y conseguir los puntos que necesitaba para aprobar el curso.

Sin embargo, en ese momento Julio Díaz intervino indignado y le recordó que él era “su novio”. Lejos de admitirlo, Yiddá Eslava reaccionó de inmediato y, sin pensarlo dos veces, respondió que era el “señor de limpieza”, ordenándole que dejara de hablar y se pusiera a mirar los cuadros, mientras Armando Machuca observaba completamente desconcertado por la insólita escena.

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