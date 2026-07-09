ONU concluye que detención de Pedro Castillo fue “arbitraria” y pide su “inmediata” liberación

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó que el expresidente Pedro Castillo fue arbitrario por contravenir a los derechos humanos internacionales al debido proceso, por lo tanto, consideran que es necesario liberarlo “inmediatamente” y concerderle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones.

“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Castillo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, recalca la ONU.

Recordemos que los grupos de trabajos de la ONU, consolidada por expertos en la materia que corresponde, emiten recomendaciones, opiniones y/o dictámenetes, no tienen autiridad legal para ordenar o indicar obligatoriedad a los estados, es netamente persuasivo.

Los argumentos de la ONU sobre la detención de Pedro Castillo

Los expertos observadores señalan que Castillo fue puesto a juicio sin garantías a sus derechos legales y humanos, lo que vulneró la figura de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tibunal competente y el derecho a ser defendido legalmente de manera adecuada.

“El tribunal ante el que se presentó el Sr. Castillo no fue comptente y tampoco se siguió el procedimiento adecuado, vulnerándose así el debido proceso”, indica el numeral 105 de la categoría III.

El grupo de la ONU también concluyó que Castillo fue detenido sin base legal al violarse el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no fueran delictivas al momento de cometerse, ni recibir una pena más grave que la vigente norma.

“Las injerencias públicas condenando abiertamente a un acusado antes de la sentencia vulneran la presunción de inocencia y constituyen una intrusión indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad de los tribunales”, observó la ONU sobre los varias críticas realizadas contra Pedro Castillo en el 2022.

Sobre su defensa, se señala que Castillo no fue debidamente procesado para una adecuada preparación ni elección de su abogado que, en ese momento, Anibal Torres Vásquez, no podía ejercer por falta de material legal. Por ello, se indica que se violó su derecho a una defensa preparada, citando los casos de sus otros abogados.

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