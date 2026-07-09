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¡Ja ja ja Haaland! Tigresa del Oriente lanza “hit” dedicado a jugador noruego: “Mi amor platónico”

Espectáculos
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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¿Se viene “crossover”? La reconocida Tigresa del Oriente lanzó un “hit” dedicado al delantero de fútbol Erling Haaland, el “Androide” noruego que va encaminado a ser uno de los goleadores de la Copa del Mundo 2026. La cantante de “¡Qué bonito es Israel!” comenta que es su amor platónico.

El video ya fue comentado y reposteado por figuras públicas e influencers como Luisito Comunica, quien declara que es una genio; y Duolingo, el búho que promete enseñar a la audiencia traducir al noruego la letra de la canción.

Debido a la viralidad del video (que suma a uno de los memes en el contexto de la Copa del Mundo), varios usuarios han comentado y etiquetado a Haaland, esperando alguna reacción o comentario del astro vikingo.

Otras figuras, como la periodista de espectáculos, Jimena Sánchez, agradecen la creación de la artista peruana y pide que el jugador noruego lo vea. “Haaland tiene que ver esto. Gracias Tigresa que entre tanto odio traigas estas joyitas de amor”.

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