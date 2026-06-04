Me Caigo de Risa: ¿Hizo trampa? Renzo Schuller y César Ritter casi se mechan por broma de Pélaez

Una divertida dinámica de “De reversa” en Me Caigo de Risa terminó convirtiéndose en uno de los momentos inesperados de la noche. Todo ocurrió cuando en el juego solo quedaban Renzo Schuller, César Ritter y Alicia Mercado, quienes debían descifrar palabras dichas al revés para evitar caer en el temido sillón de la vergüenza.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Renzo Schuller, el juego tomó un giro inesperado. César Ritter comenzó a bromear mientras el conductor intervenía con picardía: “Decías que era un tramposo”, soltó Peláez, echándole más leña al fuego. Lejos de quedarse callado, Renzo Schuller respondió entre risas: “El señor César Ritter siempre va con una actitud negativa”.

La tensión, en tono de broma, subió tanto que ambos casi terminan pechándose en pleno set, mientras Alicia Mercado tuvo que colocarse al medio para calmarlos. “Orden, señores”, pidió Peláez, antes de continuar con el reto.

Tras el divertido intercambio, Renzo Schuller logró acertar su palabra, luego Alicia Mercado hizo lo propio con rapidez y, finalmente, César Ritter terminó perdiendo el juego y fue enviado al famoso sillón de la vergüenza.

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