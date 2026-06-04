Me Caigo de Risa: ¡LITA CALDERÓN! Alicia Mercado y Angie Arizaga se “descontrolaron” con Lita Pezo

El escenario de Me Caigo de Risa vivió uno de sus momentos más divertidos cuando Lita Pezo se enfrentó al juego “Playback” y sorprendió a todos al interpretar “Punto y Aparte” de Tego Calderón.

Mientras Lita Pezo imitaba con toda la actitud al cantante urbano, Angie Arizaga y Alicia Mercado decidieron entregarse por completo al show y terminaron tiradas en el piso, exagerando cada movimiento y robándose varias carcajadas del elenco. El divertido momento hizo que el playback se sintiera como un verdadero espectáculo improvisado, donde nadie quiso quedarse atrás.

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