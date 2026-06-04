Me Caigo de Risa: ¡LITA PEZO SE CONVIRTIÓ EN PHILLIP CHU JOY Y EMILRAM COSSÍO NO TARDÓ EN ADIVINARLO!
Las carcajadas no faltaron en Me Caigo de Risa durante el divertido juego “El Taxi”, donde los participantes deben lograr que el conductor adivine qué personaje están interpretando sin mencionar directamente su nombre. Esta vez, Lita Pezo fue la encargada de poner a prueba a Emilram Cossío.
Todo comenzó cuando Lita Pezo empezó imitar el peculiar estilo del personaje al hablar. “Hola, ¿qué tal? Yo soy, este… te puedo regalar departamentos, te puedo regalar muchos carros”, decía entre pausas y titubeos. Luego añadió más detalles: “Si me sigues a través de mi página web… te doy lo que quieras, vengo de Asia, soy un influencer bastante…”.
Cuando parecía que la respuesta tardaría en llegar, Emilram Cossío le atinó: “¡Chu Joy!”, dijo, provocando las risas inmediatas en el set y celebraciones por parte de los demás participantes. El gran parecido de la interpretación de Lita Pezo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos del episodio.
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