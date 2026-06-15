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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Lita Pezo y Renzo Schuller terminaron cubiertos de harina!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La competencia estuvo más intensa que nunca en “El empujón”, donde Angie Arizaga y Rodrigo Sánchez Patiño representaron al equipo amarillo frente a Lita Pezo y Renzo Schuller por el equipo azul. El reto consistía en decir la mayor cantidad de palabras posibles que comenzaran o terminaran con determinadas sílabas en el menor tiempo posible.

Aunque el equipo azul hizo un gran esfuerzo y consiguió 19 palabras durante su turno, el equipo amarillo mostró una velocidad imparable y alcanzó 34 respuestas, sacando una amplia ventaja que prácticamente sentenció la ronda.

Sin embargo, lo mejor llegó después. Como castigo, los ganadores tenían la oportunidad de empujar a los perdedores contra una almohada llena de harina. Fue entonces cuando Lita Pezo terminó completamente cubierta de blanco, provocando las risas de todos los presentes en el estudio.

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando Rodrigo Sánchez Patiño no desaprovechó la oportunidad de empujar con entusiasmo a Renzo Schuller, desatando bromas y carcajadas entre los participantes.

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