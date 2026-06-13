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Me Caigo De Risa: ¡LO FUNARON EN SU CARA! El chisme sobre Pedro Pablo se salió de control

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una de las dinámicas más divertidas de Me Caigo de Risa, “Ni sí, ni no” Peláez lanzó un supuesto “chisme” sobre Pedro Pablo Corpancho, quien terminó entre la risa, el susto y la sorpresa por todo lo que inventaron sus compañeros.

La dinámica consistía en que cada participante debía pasar el rumor y agregarle más detalles sin decir “sí” ni “no”, algo que convirtió el momento en un completo caos. Todo comenzó cuando se dijo que “Pedro Pablo Corpancho conduce el react, pero cuando se apaga la cámara dice que todos son una porquería”, dejando al elenco completamente sorprendido.

Pero el rumor no quedó ahí. Entre exageraciones y ocurrencias, el supuesto chisme creció hasta asegurar que “odia a todo el canal”, que “raja de todos” e incluso que “quiere sacar a uno para entrar él”. Mientras tanto, Pedro Pablo Corpancho no podía creer el nivel de creatividad de sus compañeros, reaccionando con gestos de preocupación y ataques de risa.

Lo más sorprendente fue que el chisme logró pasar por todos los participantes sin romper la cadena.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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