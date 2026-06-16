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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe bromea con Eduardo Romay para venderle canchita!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En la divertida representación, Eduardo Romay y Manuel Gold interpretaron a dos apasionados fanáticos de equipos rivales, mientras que Angie Arizaga asumió el rol de agente de seguridad encargada de mantener el orden. Por su parte, Luciana Arispe apareció como una entusiasta vendedora de canchita dispuesta a hacer lo que fuera necesario para concretar una venta.

Con el partido imaginario como telón de fondo, los personajes comenzaron a interactuar mientras luchaban por mantenerse de pie sobre los 22,5 grados de inclinación del escenario. Como era de esperarse, las caídas y resbalones no tardaron en aparecer.

Sin embargo, uno de los momentos que más hizo reír a sus compañeros ocurrió cuando Luciana decidió utilizar una peculiar técnica de ventas. La integrante comenzó a coquetear abiertamente con Eduardo Romay mientras intentaba convencerlo de comprarle toda la canchita.

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