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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Luciana Arispe le dice ‘precioso’ a Renzo Schuller, lo puso nervioso y lo hizo perder

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La competencia en Me Caigo de Risa estuvo más reñida que nunca durante el juego “Te la rimo”, donde los participantes debían completar versos improvisados sin repetir palabras. Tras varias eliminaciones, solo quedaron Renzo Schuller y Luciana Arispe para disputar la ronda final.

Esta vez, el poema era sobre Renzo Schuller. Todo marchaba con normalidad hasta que Luciana Arispe sorprendió al decir: “Sabían que en el camerino en verdad es un precioso”, logrando que desde ese momento, Renzo comenzara a mostrarse distraído y cada vez más nervioso.

Aunque intentó recuperarse con nuevas rimas, la presión terminó jugándole una mala pasada. “No me presures por favor, que estoy nervioso”, confesó entre risas, olvidándose por completo que dicha palabra ya había sido mencionada, logrando que Luciana Arispe se quedara con la victoria y le diera el punto definitivo al equipo amarillo.

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