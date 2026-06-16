Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe venció a Lita Pezo en una reñida final de rimas improvisadas!

La competencia de “Rímame esta” volvió a sacar a relucir toda la creatividad de los integrantes de Me Caigo de Risa. En este juego, los participantes debían completar rimas improvisadas siguiendo el ritmo marcado por el rapero profesional, quien puso a prueba la rapidez mental de ambos equipos.

A medida que avanzaba la dinámica, los participantes fueron quedando eliminados hasta que la definición quedó en manos de dos de las competidoras más destacadas de la jornada: Luciana Arispe por el equipo amarillo y Lita Pezo por el equipo azul.

La tensión aumentó conforme cada una intentaba encontrar palabras que encajaran perfectamente con las rimas propuestas. Entre ocurrencias, respuestas inesperadas y mucho ingenio, ambas lograron mantenerse en competencia mientras sus compañeros alentaban desde los costados.

Sin embargo, en la ronda decisiva, Luciana Arispe logró superar el reto y quedarse con la victoria. La eliminación de Lita Pezo le permitió asegurar el triunfo para el equipo amarillo, que celebró con entusiasmo un punto importante en la competencia de la noche.