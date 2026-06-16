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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe y Alicia Mercado protagonizan un duelo de preguntas!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La competencia entre el equipo amarillo y el equipo azul vivió uno de sus momentos más reñidos en “Se pregunta”, un desafío donde los participantes debían mantener una conversación utilizando únicamente preguntas. Lo que parecía sencillo terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de rapidez mental.

La ronda decisiva quedó en manos de Luciana Arispe y Alicia Mercado, quienes tuvieron que desarrollar una larga cadena de preguntas bajo la temática “Me gané la lotería”. Desde comprar departamentos y viajar por el mundo hasta convertirse en millonarias internacionales, ambas demostraron una gran capacidad de improvisación.

Con el paso de los segundos, las ocurrencias fueron escalando de nivel y provocaron las risas de todos en el estudio. Cuando parecía que el duelo no tendría final, Alicia Mercado repitió una idea y quedó eliminada, dándole la victoria a Luciana Arispe.

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