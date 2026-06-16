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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold desata el caos en el estadio y manda volando a Eduardo Romay!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La competencia entre el equipo amarillo y el equipo azul llegó a su fin, pero el castigo para los perdedores apenas comenzaba. Los participantes del equipo amarillo tuvieron que enfrentarse al temido Escenario Inclinado, que esta vez se convirtió en un palco de hinchas de fútbol.

Durante la divertida dinámica, Eduardo Romay y Manuel Gold interpretaron a dos fanáticos de equipos rivales que no dejaban de enfrentarse por demostrar quién alentaba con más pasión. Mientras tanto, Angie Arizaga asumió el papel de agente de seguridad y Luciana Arispe intentaba vender canchita entre los asistentes.

Conforme avanzaba la historia, la inclinación del escenario comenzó a jugarles una mala pasada a todos los participantes. Mantener el equilibrio se volvió una tarea cada vez más complicada, provocando situaciones inesperadas y muy divertidas.

Uno de los momentos que más hizo reír al público ocurrió cuando Manuel Gold decidió empujar de broma a Eduardo Romay en plena discusión futbolera. El resultado fue inmediato: Eduardo perdió el equilibrio y salió deslizándose por el escenario.

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