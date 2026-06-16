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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold sorprendió como Michael Jackson y lideró la victoria del equipo amarillo!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La música y el espectáculo se apoderaron de Me Caigo de Risa con una nueva edición de “Playback”, el juego donde los equipos deben recrear a grandes estrellas de la música y convencer al público con sus presentaciones.

El equipo azul apostó por Yiddá Eslava, quien asumió el papel de Beyoncé acompañada por sus compañeros como cuerpo de baile. Sin embargo, el equipo amarillo respondió con una presentación que rápidamente se convirtió en una de las más divertidas de la noche. Manuel Gold apareció caracterizado como Michael Jackson, mientras sus compañeros se transformaron en un grupo de zombis para recrear una de las imágenes más icónicas del artista.

La actuación desató aplausos y risas entre los asistentes, quienes reconocieron especialmente la interpretación de Manuel Gold. Su desempeño terminó marcando la diferencia y permitió que el equipo amarillo se quedara con la victoria en “Playback”, sumando un importante punto en la competencia.

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