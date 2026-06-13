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Me Caigo De Risa: ¡ME HE CHANCADO LA VARITA! Renzo Schuller hizo estallar de risa con inesperado comentario

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las improvisaciones en el escenario inclinado de Me Caigo de Risa siguen dejando momentos inolvidables. Esta vez, Luciana Arispe fue una princesa que celebraba su cumpleaños. Sin embargo, la fiesta se salió de control cuando la bruja lanzó un hechizo: cada vez que alguien dijera la palabra “bella”, la princesa caería dormida.

Manuel Gold, como el príncipe Felpudo, al visitar a la princesa sin saber del hechizo, dijo la palabra prohibida, Luciana Arispe cayó dormida, y ni siquiera echarle agua en la cara logró despertarla. Desesperado, llamó al hada mayor, interpretada por Renzo Schuller, quien apareció con vestido y alas… pero terminó saliendo disparado por la puerta tras una caída que incluso se llevó parte de la escenografía.

Cuando Manuel Gold recordó que podía llamar al hada tres veces, todos se cayeron de risa. Al regresar, Renzo Schuller soltó una frase que hizo explotar de risa el set: “Me he chancado la varita mágica horrible. La tengo atracada entre estos los hilitos que me han puesto”, provocando carcajadas inmediatas entre todos.

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