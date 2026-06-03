Me Caigo de Risa: ¡PARECÍA EL MÁS DÉBIL, PERO LOS DESTROZÓ! Julio Díaz sorprendió en “Lucha por responder”
Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante el divertido juego “Lucha por responder”, donde César Ritter tuvo que enfrentarse nada menos que al luchador peruano Cava, mientras intentaba responder variadas preguntas en medio de un intenso forcejeo.
Antes de empezar, el actor no ocultó el miedo y lanzó una frase: “Tengo hijos…” a lo que el luchador respondió: “van a tener un abuelo”. Aunque César sí dio pelea, apenas logró responder seis preguntas, protagonizando además momentos tan desopilantes como responder “grados” al ser consultado sobre la unidad de temperatura más usada en el país o asegurar que Marte era amarillo.
Pero lo mejor estaba por venir. Cuando llegó el turno de Julio Díaz, todo cambió. El actor, conocido por su contextura pequeña y delgada, fue levantado casi sin esfuerzo por Cava, generando una ola de risas en el set. Sin embargo, mientras volaba prácticamente por los aires, Julio respondió como campeón, acertando preguntas a toda velocidad.
Contra todo pronóstico, Julio Díaz terminó arrasando con 12 respuestas correctas, duplicando el puntaje de César Ritter y llevándose una inesperada victoria. ¿Quieres ver más momentos tan inesperados como este? No te pierdas Me Caigo de Risa y disfruta de toda la diversión del programa.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!