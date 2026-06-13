Me Caigo De Risa: ¡Pedro Pablo Corpancho dejó el react a formar parte de la locura de Me Caigo de Risa!

La noche arrancó con una gran sorpresa. Nuestro querido conductor del react del programa, Pedro Pablo Corpancho, dejó la pantalla de YouTube para pasar del comentario a la verdadera fiesta junto a la Familia Disfuncional.

Peláez presentó al invitado especial de la noche en medio de aplausos y emoción. “Es el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche, Pedro Pablo Corpancho”, anunció el conductor antes de recibir al conductor, quien de lunes a viernes acompaña a miles de seguidores reaccionando EN VIVO al programa desde el canal de YouTube.

Pedro Pablo Corpancho no ocultó su emoción por finalmente vivir el programa desde adentro. “Muchísimas gracias por invitarme. Qué emoción estar aquí, por fin”, comentó emocionado, mientras Peláez le recordaba el tremendo salto que acababa de dar: “Pasaste de react al escenario principal, hermano”.

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