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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller lanzó una rima inesperada y desató las risas del público!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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La improvisación volvió a tomar protagonismo en “Rímame esta”, uno de los juegos más divertidos de Me Caigo de Risa. En esta dinámica, los participantes debían completar rimas a partir de las frases lanzadas por un rapero profesional, poniendo a prueba su rapidez mental y creatividad.

Los integrantes de ambos equipos fueron desfilando por turnos para intentar mantener el ritmo de la competencia. Algunas respuestas sorprendieron por su ingenio, mientras que otras provocaron risas por lo inesperadas que resultaron frente a la presión del momento.

Sin embargo, quien terminó robándose el show fue Renzo Schuller. Cuando llegó su turno, el integrante del equipo azul respondió con una rima que hizo estallar de risa a sus compañeros y al público. La ocurrencia tomó por sorpresa incluso al conductor Peláez, que no pudo ocultar su reacción ante lo sucedido.

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